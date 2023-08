Noch liegen keine Zahlen vor, doch eine erste Bilanz bei Nadine Louzek von der Lutherstadt Wittenberg Marketing Gmbh fällt positiv aus. Warum das so ist.

Kultur in der Lutherstadt

Kommse rin, könnse rauskieken! Die Wittenberger Erlebnisnacht am 12. August fand auch in diesem Schaufenster der „Station 29“ statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - „Ich habe viele glückliche Menschen gesehen“, sagt Nadine Louzek. Es ist Montagmittag. Louzek ist zum MZ-Gespräch auf den Cranach-Hof am Markt 4 gegangen, dort findet sich um diese Zeit einer der wenigen schattigen Plätze. Dort drängten sich Samstagabend zur Wittenberger Erlebnisnacht die Besucher, jetzt ist es still und Zeit zu bilanzieren. Es ist ein erster Kassensturz, auch wenn Feedback-Runden noch laufen und – Stand 14. August – noch keine Zahlen vorliegen über verkaufte Eintrittsbändchen. Doch dass die Stadt mehr als gut besucht war (die MZ berichtete), weiß jeder, der am Samstag da war. Und auch dies: „Es war eine tolle Stimmung“, sagt Louzek und spricht zudem von positiver Resonanz.