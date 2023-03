Wittenberg/MZ - „Der Scarlatti war der Goldgriff“, sagt Virginia Weidlich. Die Gesangslehrerin an der Wittenberger Musikschule freut sich, das Programm ein bisschen umgestellt zu haben. Ihr Schützling, Emilia Scheller, hatte beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ am vergangenen Wochenende in Magdeburg einen vorzüglichen Auftritt in der Solowertung Gesang: 23 Punkte und Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der Ende Mai in Zwickau stattfindet.

