Wittenberg/MZ - Ein Einkaufsmarkt in Wittenberg wurde bestohlen. Das teilt das Wittenberger Polizeirevier mit.

Nach Angaben der Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Berliner Chaussee in Wittenberg befand sie sich am Montag, 24. Juli, um 19.50 Uhr am Gemüsestand. Als sie wieder zur Kasse ging, stellte sie fest, dass die Kasse gewaltsam geöffnet wurde.

Als sie sich daraufhin zum Ausgang begab, sah sie zwei männliche Personen wegrennen. Nach ihren Angaben wurde aus der Kasse Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Die Mitarbeiterin beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1

circa 175 cm groß, circa 25 Jahre alt

schlank

schwarze Haare und Bartträger

trug eine kurze schwarze Hose mit Neonfarbe sowie eine schwarze Jacke

Täter 2

circa 185 cm groß, circa 30 bis 35 Jahre alt

von stämmiger Gestalt

Glatze und 3-Tage-Bart

bekleidet mit langem dunklen Mantel

führte eine schwarz-graue Umhängetasche bei sich

Unter Telefon 03491/4690 oder E-Mail [email protected] können Hinweise an das Polizeirevier in Wittenberg gegeben werden.