Wittenberger Charlottenstraße wird teurer, Schulbau verzögert sich

Wittenberg/MZ - Eine Übersicht über wichtige laufende oder anstehende Baumaßnahmen im Stadtgebiet hat Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) kurz vor der Festtagsruhe im Stadtrat gegeben. Das Gros der Projekte entfällt auf den Hochbau und damit in die Zuständigkeit des Fachbereichs Gebäudemanagement, gefolgt vom Öffentlichen Bauen, verantwortlich für Straßen und Grünflächen. Mit einem Vorhaben, der Hafenpromenade, ist die Stadtentwicklung vertreten; über den eingetroffenen Zuwendungsbescheid des Bundes hierfür über 2,7 Millionen Euro hat die MZ bereits am Montag berichtet.

Fahrbahn wird etwas breiter

Beim Straßenbau dürfte 2022 die Erschließung der bisher unbefestigten Charlottenstraße im Mittelpunkt stehen. Ziel ist unverändert, im März mit den Arbeiten zu beginnen, wie Fachbereichsleiter Uwe Branschke der MZ am Dienstag noch einmal bestätigte. Mit Kosten von etwa 475.000 Euro rechnet die Stadtverwaltung derzeit, das ist eine leichte Steigerung gegenüber früheren Angaben und zurückzuführen auf eine geringe Verbreiterung der Fahrbahn, die wie berichtet auch fürs Parken genutzt werden soll. Die Ausschreibung hat noch nicht stattgefunden und ist laut Branschke nun für Januar geplant. Wie berichtet bekommt die Charlottenstraße einseitig einen Gehweg und wird zur Straße der Befreiung Sackgasse.

Kaimauer entsteht ab Februar

Voraussichtlich ab 7. Februar beginnt der Bau der Kaimauer beziehungsweise Hochwasserschutzmauer in Kleinwittenberg. Das dem neuen Wohngebiet „Am Stadthafen“ vorgelagerte Bauwerk sollte längst stehen, es gab aber Finanzierungsprobleme, nachdem sich das Projekt als technisch anspruchsvoller erwiesen hatte als erwartet. Auch mussten Fledermäuse berücksichtig werden. Offenbar auf gutem Weg ist, nach mehreren Anläufen zum Abtransport des Originals, der so genannte Tauentzienstein aus den Wallanlagen („Eunikepark“): Das Fundament liegt seit drei Wochen, der neue Stein soll „spätestens“ Anfang Februar fertiggestellt sein.

Fertigstellung von Schule verzögert sich

Die noch im August für Ende dieses Jahres angekündigte Fertigstellung des Ersatzneubaus für die Pratauer Grundschule „Katharina von Bora“ verschiebt sich um weitere „vier bis sechs Wochen“. Als Grund hierfür werden Lieferschwierigkeiten bei Materialien für den Innen- und Außenbereich sowie coronabedingte Ausfälle bei Baufirmen genannt.

Noch nicht ganz fertig ist der Schulhof der Grundschule „Käthe Kollwitz“ im Norden der Stadt: Nach Pflasterung des Hofs und Aufbau des Holzpodests fehlen nun noch „Betonstützwinkel“ und Begrünung, beides soll im Frühjahr kommen. Unterdessen konnte Mitte Dezember für die Sanierung des historischen Nebengebäudes der Kita „Biene Maja“ an der Robert-Koch-Straße der Zuschlag erteilt werden. Die Kita selbst war vor einigen Jahren neu errichtet worden.

Weitere laufende Baumaßnahmen im Kita- und Schulbereich betreffen den Neubau der Integrativen Kita „Flax und Krümel“ in der Gustav-Adolf-Straße, die nach dem Abriss der beiden alten Häuser im vergangenen Sommer (die MZ berichtete) in Modulbauweise entstehen wird, sowie die Grundschule „Diesterweg“ im Lindenfeld; dort geht es um „Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau und Überflutung bei Starkregen“, aktuell um den Einbau einer Abwasserhebeanlage.

Aufzug für den Gesundbrunnen

Weiter voran gehen die Arbeiten an der Stadtbibliothek in der Schlossstraße; die Fassade auf der Südseite sei „witterungsbedingt“ allerdings erst im neuen Jahr an der Reihe. Die Eröffnung ist zuletzt für das zweite Quartal 2022 in Aussicht gestellt worden, die Fertigstellung bereits für Ende März. Für den Reinsdorfer „Gesundbrunnen“, Veranstaltungs- und Vereinshaus mit attraktivem Saal, der seit mehreren Jahren Stück für Stück saniert wird, ist nun für „Januar, Februar“ kommenden Jahres das öffentliche Ausschreibungsverfahren angesetzt; Gegenstand der auszuschreibenden Arbeiten sind ein Aufzug und die Sanierung der Fassade.