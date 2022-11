Wittenberger Buchhandlung freut sich über Auszeichnung

Im Sommer 2019 wagte Friederike Brundiers in Wittenberg den Sprung in die Selbstständigkeit. Dass sie das „hervorragend“ macht, hat sie jetzt offiziell.

Wittenberg/MZ - Als Friederike Brundiers vor gut drei Jahren ihr Modernes Antiquariat in Wittenberg eröffnete, da hat sie selbst vielleicht gehofft, nicht aber damit gerechnet, dass es so läuft wie es läuft. Es läuft, gut sogar: Das hat die 42-Jährige jetzt auch schriftlich, sie führt eine „hervorragende“ Buchhandlung. Am Sonntag bekam sie wie berichtet in Augsburg den Deutschen Buchhandlungspreis. Das ist natürlich eine Bestätigung, und besonders, sagt Brundiers, freue sie sich, dass auch ihre Kunden sich freuten für sie. Nicht alle Blumen, die sie bekommen hat in den letzten Tagen, finden Platz im Laden, aber alle drücken dasselbe aus: Das hast du, das haben Sie verdient.