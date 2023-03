Wittenberger Azubi lernt in Turin

WITTENBERG/MZ - Schwingt da jetzt etwa etwas Neid mit in der Stimme des Oberbürgermeisters? „20 Grad“, sagt Torsten Zugehör (parteilos) würden Lucas Lieder nächste Woche erwarten. Ganz so frühlingsschön wird es in der kommenden Woche zwar auch im norditalienischen Turin nicht, auf milde Temperaturen darf der 19-Jährige aber allemal hoffen.