Das Amtsgericht Wittenberg sucht neue Laienrichter für die kommende Amtsperiode. Was Bewerber mitbringen sollten und wo man sich informieren kann.

Schöffen tragen zwar keine Roben, sind aber den Berufsrichtern in Rechten und Pflichten gleichgestellt.

Wittenberg/MZ - Die Kommunen im Landkreis bekamen vor wenigen Tagen Post vom Amtsgericht. Was bei Privatpersonen schnell Angstschweiß auslöst, sorgt dort nun für ein Wahlverfahren: Die neuen Schöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028 werden gesucht. Damit die Laienrichter möglichst aus allen Winkeln des Landkreises kommen und so auch die Rechtsprechung in der Fläche breit aufgestellt ist, darf jede Kommune abhängig zu ihrem Bevölkerungsanteil im Kreis Schöffen vorschlagen.