Wittenberg: Zeuginnen schlagen Autoscheibe ein und retten schwer verletzten 66-jährigen Pkw-Fahrer

Wittenberg - Am 26.11.2021 gegen 9.20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mann mit einem PKW den Teucheler Weg in Wittenberg entlang. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes kam er nach links von der Straße ab, überfuhr einen Grünstreifen und einen Baum, kollidierte mit einem großen Stein, welchen er noch einige Meter über den Parkplatz schob und mit diesem dann an zwei parkenden Fahrzeugen zum Stehen kam.

Zwei Zeuginnen schlugen die Fahrerscheibe ein, um den bewusstlosen Fahrer zu bergen. Sie leisteten erfolgreich erste Hilfe. Der schwerverletzte Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache, insbesondere ob gesundheitliche Probleme ursächlich waren, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.