Wittenberg zeigt sich gegen Elbe gerüstet

Kleinwittenberg/MZ - Das nächste Hochwasser kann kommen. Nicht sofort, bitte, aber doch so ab Mitte Dezember. Dann soll die Hochwasserschutzanlage in Kleinwittenberg stehen, an der das gesamte Jahr über, genau seit dem 7. Februar, gebaut worden ist. Ein ordentliches Trumm von Bauwerk, das die Stadt Wittenberg da den Launen der Natur entgegensetzt. Das zeigt die Oberkante von 69,30 Metern über Normalnull, und das zeigen die Angaben zum Material, die die Bauverwaltung an diesem diesigen Dienstag vor Ort macht im Baustellenschlamm zwischen der Elbe und dem neuen Wohngebiet von Wigewe/Wiwog.

