Wittenberg will Nutzung des Melanchthon-Denkmals unterbinden

Wittenberg/MZ - Seit vielen Monaten nehmen die so genannten Spaziergänger montagabends den Wittenberger Marktplatz in Beschlag. Der Platz ist Startpunkt ihres regierungsfeindlichen Protests, der von der Demonstrationsfreiheit gedeckt ist. Seit kurzem hängt während der Veranstaltung ein Banner vom Melanchthon-Denkmal herab, es wirbt für die „Reformation 2.0“. Die Stadt Wittenberg hat auf Anfrage der MZ jetzt erklärt, dass sie dies nicht dulden wolle. „Wir werden das unterbinden“, sagte am Mittwoch Oberbürgermeister Torsten Zugehör und verwies auf ein entsprechendes Schreiben an den Landkreis, wo die Veranstaltungen angemeldet werden müssen.

