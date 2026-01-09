Aus dem Gästebeitrag soll nach dem Willen der Wittenberger Stadtverwaltung jetzt eine Beherbergungssteuer werden. Damit sollen auch Geschäftsreisende zur Kasse gebeten werden.

Das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ zieht jedes Jahr Tausende Gäste an. Es brauche mehr Leuchttürme, fordert ein Wittenberger Hotelier.

Wittenberg/MZ. - Die Abgabe für Übernachtungsgäste beschäftigt den Wittenberger Stadtrat schon seit Jahren – und wird es nun wieder. Die Stadtverwaltung hatte sich damals bei der Landesregierung extra für eine Gesetzesänderung stark gemacht, um auch ohne den Status als Kurstadt eine Art Kurtaxe einführen zu können. Nun soll das seit 2023 laufende System aber erneut überarbeitet werden.