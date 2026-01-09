EIL
Vorlage an den Stadtrat Wittenberg will Bettensteuer auch für Geschäftsreisende
Aus dem Gästebeitrag soll nach dem Willen der Wittenberger Stadtverwaltung jetzt eine Beherbergungssteuer werden. Damit sollen auch Geschäftsreisende zur Kasse gebeten werden.
09.01.2026, 10:00
Wittenberg/MZ. - Die Abgabe für Übernachtungsgäste beschäftigt den Wittenberger Stadtrat schon seit Jahren – und wird es nun wieder. Die Stadtverwaltung hatte sich damals bei der Landesregierung extra für eine Gesetzesänderung stark gemacht, um auch ohne den Status als Kurstadt eine Art Kurtaxe einführen zu können. Nun soll das seit 2023 laufende System aber erneut überarbeitet werden.