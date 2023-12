Advent in Wittenberg

Seit dem 1. Advent leuchtet der Weihnachtsstern an der Stadtkirche in Wittenberg.

Wittenberg - An der Wittenberger Stadtkirche ist am Freitag zwischen den Türmen der Weihnachtsstern installiert worden. Wolf-Dieter Schnärpel und Klaus Nunweiler bugsierten den Stern an einem Gestänge über die Brüstung des Ganges zwischen den Türmen.

Video: Stern leuchtet in Wittenberg (Kamera: Thomas Klitzsch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Am 1. Advent gegen 17 Uhr sollte er das erste Mal leuchten. Bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar soll er das Dunkel erhellen.