Wittenberg wählt am Sonntag den Oberbürgermeister

Wittenberg/MZ - -Kein heißes Thema, keine so richtig spannende Auswahl - von Wahlkampf war in den vergangenen Wochen in der Lutherstadt kaum etwas zu spüren. Vereinzelt hängen Plakate, der Amtsinhaber etwa zeigt so Flagge am Straßenrand, und das obligatorische Wahlforum gab es auch. Es hatte verschoben werden müssen - wie zuvor schon die gesamte Wahl, die ursprünglich bereits am 27. Februar hätte stattfinden sollen, was aber formale Fehler früh verhinderten.