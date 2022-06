Wittenberg: Wahl zum Oberbürgermeister 2022 - ab sofort können sich Kandidaten bewerben

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt Wittenberg sucht ein neues Stadtoberhaupt. Seit Donnerstag können sich Interessenten um das Amt bewerben. Bewerberinnen und Bewerber müssen am Wahltag mindestens 21 Jahre alt - aber jünger als 67 - und Deutsche oder andere EU-Bürger sein. Dass man in Wittenberg wohnt, ist dagegen nicht Voraussetzung, so dass sich im Grunde auch Auswärtige bewerben könnten als Oberbürgermeister der Lutherstadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<