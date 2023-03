Wittenberg/MZ - Deutlich gestiegen ist wie erwartet auch in der Stadt Wittenberg die Zahl der Anträge auf Wohngeld und damit die der Wohngeldempfänger. Grund ist das neue Wohngeldgesetz des Bundes, das seit Herbst den vorherigen Kreis der Anspruchsberechtigten erhöht. So stieg laut Sachgebietsleiter Tim Gräbitz in der Lutherstadt die Zahl der Erstanträge von zuvor etwa 100 pro Monat im Januar 2023 auf 250; im Februar kamen weitere 180 Anträge obendrauf. Entsprechend lag die Zahl der Wohngeldempfänger in Wittenberg Ende vergangenen Monats bei 688 – im September 2022 waren es 559.

