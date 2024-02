Zwei Euro für einmal Thesentür-Schauen. Es könnte so manchen Besucher vergraulen.

Wittenberg/MZ. - Die Lutherstadt Wittenberg wird den Gästebeitrag für Tagestouristen erst in zwei Jahren einführen. Das entschied der Stadtrat am Mittwoch. Dem waren Diskussionen im Sonderausschuss von Kultur- und Finanzausschuss und Stadtrat vorangegangen. Eigentlich sollte die Erhebung bereits im April starten. Das zuständige Stadtmarketing erklärte noch am Dienstag, dass man für den Start bereit sei.