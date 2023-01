Wittenberg verabschiedet sich von der Telefonzelle

Wo es in der Stadt heute noch Freiluft-Telefone gibt.

Wittenberg/MZ - Fernsprecher, die auch in Wittenberg schon lange keine „Häuschen“ mehr waren, sind jetzt definitiv gezählt. Ab der fünften Kalenderwoche, das wäre dann also um den Monatswechsel herum, soll nun auch die Nutzung per Karte abgestellt werden, nachdem die Münzzahlung – wo sie überhaupt noch möglich war – bereits zum 21. November abgeschafft worden ist.