Wittenberg/MZ - Eigenen Angaben zufolge beabsichtigte eine 61-jährige Opel-Fahrerin am 04. Juni um 18.12 Uhr, in der Wallstraße in Wittenberg rückwärts auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Dacia. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch der 47-jährige Dacia-Fahrer blieben unverletzt.