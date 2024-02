Zwei Städte an der Elbe, Zwei mal fast derselbe Name und bald auch noch zeitgleich eine Landesgartenschau. Wie geht man mit der Verwechslungsgefahr um?

Wittenberg/MZ. - Prächtig scheinen die roten Backsteine in der Sonne, der Turm im neugotischen Stil reckt sich in den Himmel. Doch etwas scheint da nicht zu stimmen: Sah die Kirche auf den Postkarten nicht immer anders aus? Warum gibt es ein Spitzdach, statt der krönenden Dachkonstruktion und wo ist das Zitat aus dem Kirchenlied? Wo ist „eine feste Burg ist unser Gott“? Diese Fragen dürften immer mal wieder dem einen oder anderen Touristen aufgehen, wenn er in der 18.000-Einwohner-Stadt in der Prignitz steht statt in der etwa 240 Elbekilometer weiter südlich gelegenen Lutherstadt.