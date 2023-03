Landrat kritisiert Verkehrsunternehmen: ein ärgerlicher Vorgang. Szenario zur besseren Abstimmung in kritischen Situationen soll entwickelt werden.

Am Tag des Blitzeises wurde in der Stadthalle vorsorglich ein Behandlungsplatz eingerichtet. Das habe sich als gute Idee erwiesen, heißt es jetzt beim Kreistag.

Wittenberg/MZ - Der urplötzlich gestrichene Schülerverkehr am Blitzeis-Tag im Dezember vergangenen Jahres hat ein Nachspiel. Wie berichtet hatte die Vetter GmbH damals zwar am Morgen die Mädchen und Jungen noch in die Schulen im Landkreis transportiert, später allerdings die Busse nicht mehr fahren lassen, eben wegen des Wetters.