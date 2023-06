Weil im nächsten Jahr am zweiten Juni-Wochenende Wahlen angesetzt sind, überlegt die Stadt, das große Wittenberger Fest zu verschieben.

Wittenberg/MZ - Wittenbergs Stadtfest wird mit einiger Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr verschoben. Der Grund: Am zweiten Juni-Wochenende, dem traditionellen Termin, finden die Europa- und Kommunalwahlen statt. Darauf machte Oberbürgermeister Torsten Zugehör bei der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause am Mittwochabend aufmerksam. „Wir neigen zum Verschieben um eine Woche“, sagte er und führte unter anderem an, dass für die Wahlen zahlreiche ehrenamtliche Helfer gebraucht werden. Da könne es zu Interessenkonflikten kommen, und womöglich, nach langem Feiern, zu Schwierigkeiten, wenn es ans Auszählen geht.