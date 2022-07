Wittenberg: Spätbarockes Haus weicht Neubau

In der Altstadt soll gebaut werden. Das Gebäude Bürgermeisterstraße 18 ist bereits Geschichte. Was der Investor plant.

Wittenberg/MZ - Wiederholt sind in diesen Tagen Passanten vor einem unscheinbaren Gebäude in der Wittenberger Altstadt stehengeblieben. In der Bürgermeisterstraße wird das Haus Nummer 18 abgerissen. Als letztes Teil zur Straße hin stand über Tage noch die blanke Fassade, was Anlass zu Spekulationen gab, doch inzwischen ist auch sie verschwunden. Der Eigentümer, ein privater Investor, beabsichtige einen kompletten Neubau, wie die MZ auf Anfrage von der Stadtverwaltung erfuhr. Eine dicke Teerschicht, die bis hinüber ans Einkaufszentrum reicht, schützt das Altstadtpflaster der schon vor längerer Zeit sanierten Straße vor den schweren Maschinen.