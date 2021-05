Wittenberg setzt Hoffnung auf Modellprojekt

Wittenberg will sich beim Land um eine Ausnahmegenehmigung für eine Öffnung derzeit geschlossener Branchen bemühen. Was die Betroffenen davon halten.

Wittenberg will seine Hoffnungen auf ein Modellprojekt richten.

Wittenberg

Die Inzidenzzahlen sinken, doch für den Tourismus tut sich auch im zweiten Corona-Jahr noch keine konkrete Öffnungsperspektive auf. Nach dem ausgefallenen Saisonstart zu Ostern richten sich die Blicke der Touristiker jetzt zwar vorsichtig auf Pfingsten. Ob und was dann geöffnet haben wird im Gastgewerbe, steht aber in den Sternen. Außengastronomie und Ferienanlagen dürften allerdings zu den ersten gehören, wenn es irgendwann wieder losgeht.

Strandspaziergang auf Sylt

Unabhängig davon sorgen derzeit so genannte Modellprojekte landauf landab zumindest für einen Hoffnungsschimmer. Auf Sylt tummeln sich ganz legal die ersten Urlauber - und seit dem gestrigen Donnerstag steht fest, dass auch die Lutherstadt Wittenberg sich als Modellprojekt beim Land bewerben wird. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) bestätigte auf MZ-Anfrage die Absicht.

Man könne dabei auf einem Antragsentwurf des regionalen Tourismusverbands „Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg“ aufbauen, sagte Zugehör, und verstehe den Wittenberger Vorstoß auch als Beitrag zur Stärkung der Welterberegion insgesamt. Soweit bekannt haben bereits seit längerem Bernburg und und neuerdings auch Aken, die beide ebenfalls zur Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg gehören, ähnliches vor. Verbandsgeschäftsführerin Elke Witt hatte am Dienstag in einer Mitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Land jetzt einen zweiten Anlauf für die Durchführung von Modellprojekten in der Corona-Pandemie nimmt.

Dem ersten Versuch hatte vor wenigen Wochen das Hochschießen der Corona-Zahlen ein abruptes Ende bereitet. Jetzt freilich könnte es im Gegenteil passieren, dass Modellprojekte von einer positiven Entwicklung überholt werden - was niemanden betrüben dürfte.

Wann der Wittenberger Antrag beim Land abgegeben wird, konnte Stadt-Sprecherin Karina Austermann am Donnerstag noch nicht sagen. Die Angelegenheit ist noch ganz frisch. Gespräche mit den beteiligten Akteuren in spe stünden bevor, so beispielsweise mit dem Gewerbeverein, denn auch der Einzelhandel wäre mit von der Partie beim Öffnungsversuch.

Der müsste zeitlich befristet, nämlich auf vier Wochen, und zudem natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Geklärt müsse insbesondere sein, wo genau überall man sich testen lassen kann, sagte Austermann, zumal natürlich auch und gerade Auswärtige erwartet werden. Als Versuchsgebiet nannte sie die Kernstadt, also nicht allein die Altstadt.

Zurückhaltend äußerte sich der Vorsitzende des Gewerbevereins und Modehändler Thomas Schneider. Er hoffe jetzt insbesondere auf sinkende Inzidenzahlen und die Fortschritte beim Impfen, sagte er, als die MZ ihn am Donnerstag über die Möglichkeit neuer Modellprojekte und die konkrete Absicht der Stadt informierte. In der jetzigen Situation mache so ein Modellprojekt daher „wenig Sinn“.

Das Gastgewerbe, bekanntlich seit Monaten zu Quasi-Untätigkeit verdammt, zeigt sich aus anderen Gründen zurückhaltend. Eine nur befristete Öffnung würde sich für ihr Haus nicht lohnen, sagte etwa die Direktorin des Wittenberger „Best Western“-Hotels, Kerstin Bode. Die Gastronomie verlange einen großen Materialeinsatz, und was das Hotel angeht: „So spontan komme ich gar nicht an Gäste ran“, schließlich „sind wir hier keine Urlaubsregion“ wie der Harz oder Nord- und Ostsee.

Damit wäre ein Modellprojekt „für uns völlig sinnlos“, sagte Bode und berichtete, dass es vor einigen Wochen schon einmal einen ähnlichen Vorstoß gegeben habe. Wie alle Beherbergungsbetriebe in Deutschland ist das Best Western in der Collegienstraße derzeit nur für Geschäftsreisende geöffnet. „Von Pfingsten“, so Kerstin Bode mit Blick auf touristische Gäste, „habe ich mich schon verabschiedet.“

Zumindest ein Anfang

Jenseits von Modellprojekten zeigen sich bei der Frage nach einem Saisonstart zum Pfingstwochenende auch die hauptamtlichen Touristikerinnen in Stadt und Region eher zurückhaltend. „Das halte ich fast noch für zu früh“, sagte Elke Witt von der „Welterberegion“. So ein bisschen Außengastronomie aber könnte, wenn man sie denn zulässt, immerhin ein „Anfang“ sein. Ihre Kollegin Kristin Ruske von der Wittenberger Touristeninformation mag das Pfingstfest noch nicht aufgeben. „Wir sind optimistisch vorsichtig“, sagte sie und kündigte an, dass ihr Haus zu und möglichst auch nach Pfingsten wieder zu öffnen plane.

Wie Witt, die von einem „Zeichen der Hoffnung“ spricht, das die Kommune mit ihrer Bewerbung aussende, würde Ruske ein Wittenberger Modellprojekt begrüßen. „Wir könnten es“, zeigte sie sich gegenüber der MZ überzeugt. An der Ostsee sammelt ihr Unternehmen GLC gerade entsprechende Erfahrungen.

Desinfiziert und begleitet

Ein Erlass des Landes von Ende April sieht vor, dass auch in Sachsen-Anhalt Landkreise oder Städte Modellprojekte durchführen können, um zu testen, wie sich die Öffnung von Handel, Gastronomie und Beherbergungsgewerbe unter Corona-Bedingungen sicher gestalten lässt. Diese Projekte müssen beim Land beantragt werden und sind davon abhängig, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der betreffenden Region unter 100 bleibt, sonst muss die probeweise Öffnung, wie anderenorts bereits geschehen, sofort wieder gestoppt werden.

Verlangt werden eine lückenlose Testung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die digitale Kontaktnachverfolgung sowie eine qualifizierte Auswertung der Erkenntnisse. Wie Elke Witt die Mitglieder ihres Tourismusverbandes informierte, können Unternehmen entsprechende Projekte beim Kreis oder bei der Kommune einreichen, die dann beim Land das Modellprojekt beantragt. „Denken Sie daran, andere Regionen schlafen nicht!“ (mz)