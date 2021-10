Wittenberg: Sechsjährige von Hund ins Gesicht gebissen

Wittenberg - Am 27.10.2021 zeigte eine 41-jährige Wittenbergerin der Polizei folgenden Sachverhalt an: Sie habe sich am Vortag zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr in der Straße An der Lünette in Wittenberg mit einer Frau unterhalten.

Währenddessen hätte ihre sechsjährige Tochter den angeleinten Hund der Frau gestreichelt. Der Hund biss daraufhin das Mädchen ins Gesicht. Die Hundehalterin habe den Hund sofort zurückgezogen. Das Mädchen erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.