Finanzielle Hilfe für bedürftige Bürger und Vereine in Wittenberg in Form eines Härtefallfonds ist vom Tisch. Warum sich die Linke mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen konnte.

Wittenberg/MZ - Vergebens hatte die Linke noch kurz vor der Abstimmung versucht, das Ruder herumzureißen. „Wir haben keine Wahrnehmungsstörungen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Horst Dübner, die Heizkostenrechnung komme schließlich erst „im Sommer“. Auch die „alleinerziehende Mutti“ in akuter Not, die zuvor seine Parteifreundin Angelika Canje sehr emotional ins Spiel gebracht hatte, verfing nicht: Mit denkbar knappster Mehrheit verwarf der Wittenberger Stadtrat am Mittwochabend den Antrag der Linken, für bedürftige Bürger – und bestimmte Vereine – einen Härtefallfonds einzurichten. 15 Ja- standen 17 Nein-Stimmen gegenüber, außerdem gab es drei Enthaltungen.