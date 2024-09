Ein Auto und ein Fahrradfahrer stoßen in Wittenberg zusammen. Anschließend muss der Radfahrer ins Krankenhaus.

Wittenberg/MZ - Am 19. September kam es um 12.25 Uhr in der Dessauer Straße an der Ausfahrt des Aldi-Parkplatzes zum Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen BMW-Fahrer und einem 76-jährigen Radfahrer.

Letzterer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden.