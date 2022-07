Wittenberg: Provokation im Schaufenster

Kommentar zu Putins Krieg in der Ukraine regt zur Auseinandersetzung an. Rechtsaußen hat man sich schon gegen die Karikaturen positioniert. Was der Ausstellungsmacher sagt.

Diese künstlerische Auseinandersetzung mit Putin und dessen Krieg in der Ukraine ist zur Zeit am Wittenberger Markt zu sehen.

Wittenberg/MZ - Natürlich soll das eine Provokation sein, was denn sonst!, sagt der Mann aus Wittenberg. Ungewöhnlich schlimme Zeiten erforderten ungewöhnliche Maßnahmen, um auch „im lokalen Kontext ein Bewusstsein“ zu schaffen für das, was derzeit vorgeht in der Welt. In der Ukraine, die Putins Russland am 24. Februar überfallen hat und wo wegen des andauernden Krieges täglich Menschen sterben und Millionen fliehen müssen.