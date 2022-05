Wittenberg muss weiter auf Laga hoffen

Im März 2021 hatten Wittenberg (rechts Oberbürgermeister Torsten Zugehör) und Bitterfeld-Wolfen ihre Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2027 an die damalige Landesministerin Claudia Dalbert (Grüne) übergeben.

Wittenberg/MZ - Die Entscheidung über den Austragungsort der Landesgartenschau 2027 (Laga) hätte ursprünglich bereits im Herbst 2021 fallen sollen, auch jetzt ist aber alles andere als klar, wann dies geschieht. Man könne derzeit gar keinen Zeitrahmen nennen, sagte am Donnerstag auf MZ-Anfrage eine Sprecherin des zuständigen Landesministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Vielleicht handelt es sich also um Wochen, womöglich aber auch um Monate, so der Tenor aus Magdeburg.