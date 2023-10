Beamten auf Streife haben einen Dieb erwischt. Mit Drogen und einem gestohlenem E-Roller. Was er dazu sagt.

Polizisten haben in Wittenberg einen Mann auf einem gestohlenem E-Roller erwischt.

Wittenberg/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten am 10. Oktober um 14.55 Uhr in der Melanchthonstraße in Wittenberg den Fahrer eines E-Scooters. Dabei reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.

Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 36-jährigen Wittenberger eingeleitet. Außerdem wurden in seinem Rucksack Betäubungsmittel und ein szenetypischer Gegenstand aufgefunden und sichergestellt, informiert die Polizei.

Des Weiteren stellte sich bei der Überprüfung des Fahrzeugs in den polizeilichen Informationssystemen heraus, dass es am 16. September als gestohlen gemeldet wurde und demnach zur Fahndung ausgeschrieben war. Folglich wurde es sichergestellt und der Fahrzeughalter informiert.

Der 36-jährige gab an, sich das Fahrzeug nur geliehen zu haben. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.