Ein Lärmgutachten für Wittenberger Ortsteil Labetz soll veröffentlicht werden - Wie und ob sich das auf geplante Umfahrungen auswirkt

Wittenberg/MZ - Zu den Ergebnissen des Lärmgutachtens für die Zahnaer Straße in Labetz soll es in Kürze eine Informationsvorlage der Stadtverwaltung geben. Dies kündigte Bürgermeister André Seidig in der vergangenen Woche im Bauausschuss des Stadtrats an. Erkundigt hatte sich nach dem Gutachten eine Wittenbergerin im Rahmen der so genannten Einwohnerfragestunde.