Wittenberg ist nun bunter

Wittenberg - Auch die neuesten Werke der 3D-Streetart-Reihe in Wittenberg erfreuen sich offensichtlich großer Beliebtheit. Am Wochenende war zu beobachten, wie Passanten die frischen Arbeiten von Enrico Lein bestaunt haben: die Flügel an einer Holzwand in der Collegienstraße (Foto) sowie eine scheinbare Bachüberquerung auf dem Boden des Marktplatzes gegenüber vom Brauhaushotel.

Die Streetartreihe ist eine Initiative des Vereins „Projektschmiede Wittenberg“ um den Vorsitzenden Marco Glaß. Der Verein engagiert sich seit 2011 für die Kinder- und Jugendhilfe, fördert Sport, Gesundheitswesen, Naturschutz, Kunst und Kultur.

Die Bilder - in diesem Jahr sind es schon vier an der Zahl - sind gefördert worden durch die Wiwog, die Stadtwerke und den Entwässerungsbetrieb. Das Abschlussbild, das fünfte der 2021er Reihe, ist im Cranachhof Schlossstraße 1, zum Tag des offenen Denkmals am 12. September geplant. (mz)