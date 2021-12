Wittenberg investiert in Kita und Schule

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt tut was für ihre Kinder, das war die Botschaft des wöchentlichen Pressegesprächs der Verwaltung, das coronabedingt per Video und aus dem selben Grund erneut ohne Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) stattfand. Als „Investition in die Zukunft“ bezeichnete Bürgermeister Jochen Kirchner zwei vorläufig abgeschlossene Bauprojekte in Piesteritz und in der Wittenberger Ortschaft Abtsdorf. Es geht um die Grundschule „Friedrich Engels“ und um die Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“, wo jeweils die Bedingungen für den Nachwuchs deutlich verbessert worden seien.

Mehr Platz zum Essen und „Kochen“ für „Fuchs und Elster“

Rund 65.000 Euro hat die Stadt demnach in die Abtsdorfer Kita investiert, um den Kindern dort mehr Platz für Bildungs- und Bewegungsangebote zu schaffen. Erreicht wurde dies durch Wanddurchbrüche in bisher anders genutzte Gebäudeteile des Ensembles im Abtsdorfer Zentrum. Entstanden sind eine „Kinderküche“ und ein „Kindercafé“, wo nun auch zusammen gegessen wird. Ein kleiner Film, den laut Verwaltung die Kita-Erzieherinnen gedreht haben, zeigt fröhliche Kinder beim Essen oder Plätzchen backen. Insgesamt besuchen derzeit 15 Jungen und Mädchen die Krippe, 25 die Kita sowie 87 den Hort. Kirchner lobte bei der Gelegenheit den „sehr aktiven Förderverein und die engagierte Elternschaft“ bei „Fuchs und Elster“ und sprach von einer „gelebten Ortslandschaft“. Abgeschlossen worden sind die Bau- und Umbaumaßnahmen, aus denen auch ein „Kinderatelier“ hervorgegangen ist, im November. Weitere Maßnahmen seien derzeit für die Kita „Fuchs und Elster“, die nun 50 Quadratmeter größer ist, nicht vorgesehen, hieß es.

Ungleich höher sind die Investitionen in der Piesteritzer Grundschule, wo die nun bis auf weiteres abgeschlossenen Arbeiten allerdings auch bis 2018 zurückreichen. Allein rund 310.000 Euro habe die Stadt aus dem eigenen Haushalt investiert, hinzu kamen Zuwendungen aus dem Förderprogramm Stark III für „ActivPanels“, das sind moderne, sprich, digitale Tafeln. Diese, sechs fest installierte und zwei mobile, würden „sehr gut angenommen“, so Kirchner.

Sämtliche Fenster sind jetzt erneuert

Eingebaut wurden im genannten Zeitraum zudem Akustikdecken in den Klassenräumen, neue Eingangstüren mit Gegensprechanlage sowie neue Fenster, letztere mit rund 205.000 Euro der dickste Brocken. Dafür sind die Fenster jetzt wartungsarm und „einbruchshemmend“ zudem isolierverglast und mit Sonnenschutz versehen. Sie lassen sich kippen und haben Sicherheitsgriffe.

Auch bei „Friedrich Engels“ sind die Bauaktivitäten damit vorläufig beendet. „Erst 2023 werden im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakt Schule weitere Verbesserungen an der Elektrik und dem Ausbau des WLAN erfolgen“, hieß es auf Nachfrage; 2025/2026 soll das Nebengebäude saniert werden.