Wittenberg im Tarif-Dschungel für Elektroautos

Wittenberg - Das Ladekabel steckt, doch es fließt kein Strom. Wenn Marlis Blohm ihr Elektroauto an einer Ladestation in Wittenberg betanken möchte, verweigert diese ihren Dienst. Bisher gab es nie Probleme, erst seit Anfang April streikt die Elektro-Ladesäule der Stadtwerke. Der Grund: Sie muss ab jetzt für den zugeführten Strom bezahlen.

Das weiß Blohm, für sie sei das auch in Ordnung. Doch ihre verfügbaren Zahlungsmethoden werden von der Säule nicht akzeptiert. „Ich brauche eine Kreditkarte oder Apple Pay. Ich habe aber weder das eine noch das andere“, schreibt Blohm in einer E-Mail an die MZ.

Google Pay im Gespräch

Wenn sie keine dieser Zahlungsmethoden vorweisen kann, fließt auch kein Strom. Das ärgere Marlis Blohm, da sie sich schon immer gegen eine Kreditkarte geweigert habe. Daran führe bei der App „Charge it easy“ aktuell noch kein Weg vorbei. Dieses Programm ist für die Nutzung einer der zehn Ladesäulen in Wittenberg und Umgebung, die von den Stadtwerken betrieben werden, erforderlich.

Die Pressesprecherin der Stadtwerke Wittenberg, Antje Schubert, erklärt: „In der Handy-App können mehrere Zahlungsarten hinterlegt werden. Diese beschränken sich im Moment auf Visa, American-Express, Mastercard und Apple Pay.“ Allerdings sollen auf längere Sicht noch mehr Zahlungsmethoden akzeptiert werden. Es sei nach Angaben von Schubert gut möglich, dass bald der Bezahldienst Google Pay hinzukomme.

Eine gute Nachricht für Blohm aus Zahna. Sie könnte mit Google Pay oder auch Paypal bezahlen. Eine zweite Möglichkeit, um eine Ladesäule der Stadtwerke schon jetzt nutzen zu können, ist eine RFID-Ladekarte. Die Karte wird vor ein Kontaktfeld an der Säule gehalten, diese beginnt dann den Ladevorgang.

Notwendig für die Nutzung ist eine Registrierung bei einem frei wählbaren E-Mobilitätsanbieter. Davon gibt es aktuell mehrere Hundert. Je nach Anbieter fällt eine monatliche Grundgebühr oder eine Startgebühr bei jedem Ladevorgang an. Um eine Ladekarte nutzen zu können, benötigt man nicht zwangsläufig eine Kreditkarte. Einige Anbieter akzeptieren auch das häufig genutzte Lastschriftverfahren.

Welcher Ladetarif am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie oft unterwegs geladen wird. Für Gelegenheitslader bietet sich eine Lade-App an. Damit bleibt man flexibel und vermeidet Grundgebühren. Elektroauto-Vielfahrer sind mit einer Flatrate am besten beraten. Für einen bestimmten monatlichen Betrag kann unbegrenzt Strom getankt werden. Das ist wiederum nur an bestimmten Ladepunkten möglich.

Die Stadtwerke in Wittenberg verfügen auch schon längere Zeit über eine eigene RFID-Ladekarte. Seit dem 1. April entfällt eine weitere Nutzung, da der Ladevorgang nicht mehr über die Karte abgerechnet werden kann. Antje Schubert erklärt: „Die Kartenbesitzer wurden von uns darüber informiert.“ Eine weitere Alternative, um an den Wittenberger Ladesäulen Strom tanken zu können, gibt es aktuell nicht.

Gründlich Gedanken machen

„Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir eine Kreditkarte zulegen“, berichtet Marlis Blohm. Sie zählt mit ihrem E-Auto zu den Gelegenheitsladern, da sie nur einmal in der Woche eine Ladesäule ansteuert. Blohm: „Natürlich könnte ich mein Auto auch stehen lassen, aber das werde ich nicht tun, weil ich froh bin, es zu haben.“

Sie gibt den Ratschlag für zukünftige E-Autofahrer in Wittenberg und Umgebung, sich vorher gründlich Gedanken zu machen, wie man an Strom für sein Elektroauto gelangt. (mz/Paul Damm)