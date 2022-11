Wittenberg hat noch keine Preisträger gefunden

Wittenberg/MZ - Auch im zweiten Anlauf ist es dem Wittenberger Stadtrat nicht gelungen, sich für die vier Träger des Lucas-Cranach-Preises 2023 zu entscheiden. Die Fortsetzung der 31. Sitzung des Stadtrates vom 26. Oktober, die am Donnerstag stattfand, endete ohne ein entsprechendes Ergebnis. Ursprünglich war die Entscheidung wie berichtet bereits am vorvergangenen Mittwoch erwartet worden. Der nichtöffentliche Teil und damit die gesamte Sitzung am 26. Oktober war aber beendet worden, ohne dass Preisträger feststanden.

