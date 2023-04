Wittenberg/MZ - Am kommenden Sonntag werden sieben junge Amerikaner in ihre Heimat zurückfliegen. Es handelt sich um Studenten der Wittenberg University in Springfield (US-Bundesstaat Ohio), die in Wittenberg ein 15-wöchiges Studienprogramm absolviert haben. Der Aufenthalt endet regelmäßig mit einem Praktikum in einem Unternehmen oder einer Verwaltung; die Stadt Wittenberg selbst etwa hat seit Einführung dieses Programms „Witt to Witt“ 2011 regelmäßig Praktikanten aus Springfield zu Gast, so auch derzeit.

