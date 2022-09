Wittenberg erwartet zunehmende Zahl von Sozialleistungsbeziehern

Wittenberg/MZ/JJT - „Wir stellen fest, dass es immer wieder Sorgen gibt, die bei uns und den Sozialträgern landen“, sagte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Dienstag bei der Pressekonferenz der Lutherstadt. Steigende Energiepreise sorgten für zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung. Um dem zu begegnen, ist am 20. September ein „sozialer Runder Tisch“ in der Lutherstadt ins Leben gerufen worden.

