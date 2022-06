Wittenberg eröffnet die Mitmachausstellung „Tatort 1522“

Wittenberg/MZ - „Geistreich. Lockvogel. Denkzettel. Herzenslust. Stein des Anstoßes. Rüstzeug. Lückenbüßer. Richtschnur.“ Wer hätte gedacht, dass diese Begriffe Hunderte Jahre alt sind und zu den Worterfindungen Martin Luthers gehören? Nachgelesen werden kann das jetzt im Augusteum Wittenberg, dort präsentieren die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und der Verein „WortWerkWittenberg“ das Escapespiel „Tatort 1522“. Ab heute ist die Mitmachschau zugänglich, am Donnerstag wurde sie mit einer Pressekonferenz eröffnet. Dort erinnerte die Verwaltungsdirektorin der Stiftung, Astrid Mühlmann, an die Genese des Projektes und an den Anlass: 500 Jahre Übersetzung des Neuen Testaments durch den Reformator Martin Luther. An vielen Orten wird das 2022 gefeiert, in Wittenberg entschieden sie sich früh dafür, sich besonders an die Jugend zu wenden und dafür, ein modernes Format zu nutzen, das Escapespiel. Die Idee hat ihre Ursprünge in Japan, in Wittenberg ins Spiel gebracht hatte sie die Teamleiterin der Kulturellen Bildung, Katja Köhler.

