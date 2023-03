Wittenberg/MZ - Eine kleine Premiere gab es in der vergangenen Woche in der Wittenberger Musikschule zu erleben. Dort fanden nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder Konzerte für Kindergärten statt. Die Resonanz, berichtet Direktor Markus Biedermann, sei so enorm gewesen, dass „wir eigentlich die ganze Woche die Konzerte hätten durchführen können. Es existiert diesbezüglich ein großer Nachholbedarf.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.