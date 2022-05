Wittenberg bietet Baumpatenschaften an

Wer einen Baum mitfinanzieren will, wird auf einer interaktiven Karte fündig. Ganz ohne Holzmedien funktioniert es zum Auftakt allerdings noch nicht.

Zum Uniparkfest am 14. Mai nahmen die ersten Baumpaten ihre Urkunden entgegen.

Wittenberg/MZ - Die Karte weist einige Ballungen auf und die wiederum sind mehrheitlich orangefarben. „Orange“ bedeutet, dass dieser Jungbaum bereits steht. Ein roter Punkt markiert dagegen den möglichen Standort für einen neuen Baum, der erst noch gepflanzt werden will, und solche Punkte befinden sich fast ausnahmslos im Unipark. Just dort hat vor zehn Tagen auch das Projekt begonnen, das die Interessen einzelner und das Interesse der Gesamtstadt zusammenbringen soll, wenn es ums Stadtgrün geht: Im Rahmen des Uniparkfests am 14. Mai nahmen die ersten offiziellen Baumpaten ihre Urkunden entgegen (die MZ berichtete).