Wittenberg bereitet sich auf zwei Festivals vor - Was alles in der Lutherstadt geplant ist

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt ist in herbstlicher Feierlaune. In diesem Jahr wartet man nicht auf den Reformationstag. Bereits am übernächsten Wochenende beginnt das 17. Wittenberger Renaissance Musikfestival (16. bis 25. September) und quasi auf dem Fuße folgen dann ab 30. September die Landesliteraturtage (bis 8. Oktober), dort ist es bereits die 31. Auflage - und die zweite in der Lutherstadt.