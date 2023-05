Wie die digitale Zukunft für das Stadtgebiet von Wittenberg aussieht, was das ausführende Unternehmen und seine Partner ankündigen und worum es beim Ortstermin mit Oberbürgermeister Torsten Zugehör noch geht.

Infrastruktur in der Lutherstadt

Wittenberg/MZ - Glasfaserkabel werden ummantelt und in einem Verbund aus Röhrchen in der Erde verlegt. Die eigentliche Glasfaser aber „ist dünner als ein menschliches Haar, und darüber gehen alle Daten der Welt“, sagt Sabrina-Maria Geißler. Zusammen mit Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) und dem Chef der örtlichen Stadtwerke, Andreas Reinhardt, steht die Geschäftsführerin der wittenberg-net GmbH am Dienstagnachmittag auf der Schlosswiese, neben sich eine große Kabeltrommel. Diese soll ein Vorgeschmack sein auf ein ungleich größeres Projekt: die Erschließung des Wittenberger Stadtgebietes mit einem hochmodernen Glasfasernetz.