Wittenberg arbeitet noch an Kartenzahlung fürs Parken

Wittenberg/MZ - Wiederholt hat es in letzter Zeit Beschwerden über defekte Parkscheinautomaten in der Pfaffengasse gegeben. Sie stammten oft von der Linken, die in der Nachbarschaft ihr Parteibüro hat. „Zehn Tage“, erklärte etwa am 16. Dezember im Bauausschuss deren Fraktionschef Horst Dübner, sei der Automat „funktionsunfähig“ gewesen. Zudem verlangte Dübner zu wissen, „wer den Verlust trägt“, also die entgangenen Gebühren.

Vandalismus als Ursache „nicht ausgeschlossen“

Die Stadtverwaltung, konkret der Bereich „Bürger und Service“, hat inzwischen im Vertrag nachgeschaut, wie Fachbereichsleiterin Julia Eichler im Ausschuss angekündigt hatte und ist zu dem Schluss gekommen, dass „eine Ausfallpauschale nicht Bestandteil der Konzession“ ist, die die Stadt an den Parkplatzbewirtschafter vergeben hat. Zumal die Störungen des Automaten „nicht durch die Vertragspartner zu vertreten sind“, weil eben Vandalismus als Ursache „nicht ausgeschlossen werden kann“.

In einem weiteren Schreiben des Oberbürgermeisters, diesmal vom 22. Dezember und an Uwe Loos, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Stadtrat, heißt es, das Gerät sei nicht, wie offenbar angenommen, besonders störanfällig, und es sei auch nicht immer Vandalismus der Grund, wenn es nicht funktioniert. Im Gegenteil: „Die Kasse läuft schneller voll als an anderen Standorten“ - na, sowas! Mit der Umstellung auf Kartenzahlung und Handyparken werde sich das aber abschwächen. Die entsprechenden Verträge hierfür würden „gerade vorbereitet“, hieß es zwei Tage vor Weihnachten aus dem Fachbereich. Im Übrigen würden die Parkautomaten regelmäßig durch den Stadtordnungsdienst geprüft und die Telefonnummer des beauftragten Unternehmens finde sich auch am Automaten.

Sanduhr bleibt gültig

Einen Beschluss über die Parkgebühren in der Altstadt fasste, ebenfalls am 22. Dezember, der Stadtrat. Diese Änderung der Gebührenordnung war notwendig, weil die Stadt durch Einführung des kostenlosen Kurzzeitparkens von 15 Minuten auf Einnahmen verzichtet. Neben einer Brötchentaste am Automaten, erklärte Fachbereichsleiterin Eichler, würden parallel auch die Parksanduhren weiterhin gültig sein. Die hatten wie berichtet den Bund der Steuerzahler auf den Plan gerufen. Auch vor diesem Hintergrund hat im jüngsten Hauptausschuss Stefan Kretschmar (Freie Wähler) eine Auswertung des Kurzzeitparkens nach einem halben Jahr angeregt.