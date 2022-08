Wittenberg arbeitet noch am Energiesparkonzept

Entschieden werden soll wie angekündigt erst in der kommenden Woche. Erste Informationen zeigen allerdings, wohin die Reise geht.

Energie sparen will und muss auch die - derzeit noch geschlossene- Schwimmhalle in Piesteritz. Die Wassertemperatur soll gesenkt werden.

Wittenberg/MZ - Ähnlich wie die Landesregierung von Sachsen-Anhalt legt auch die Stadt Wittenberg bei der Erstellung eines Energiesparkonzeptes für die öffentlichen Gebäude, geschweige denn bei dessen Umsetzung, keine besondere Eile an den Tag. Am Dienstag veröffentlichte die Stadtverwaltung eine Auflistung möglicher Möglichkeiten, es bleibe allerdings dabei, sagte Stadt-Sprecherin Karina Austermann auf Nachfrage, dass darüber auf der Grundlage eines bis dahin erarbeiteten Konzepts erst am 25. August entschieden werde.