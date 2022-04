Wittenberg: Angeklagter soll mit Luftdruckpistole auf Schwangere geschossen haben

Dessau/Wittenberg/MZ - Die forensisch-psychiatrische Sachverständige Bettina Grätz soll am Mittwoch ihr Gutachten zur Person eines angeklagten 26-jährigen Wittenbergers vorstellen. Das hatte Uda Schmidt, Vorsitzende Richterin der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, angekündigt. Vor der muss sich der Mann aktuell wegen einer Vielzahl an Delikten verantworten. Zu denen gehören versuchter Totschlag, Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung. Mit dem Urteil in dem Verfahren ist in einer Woche zu rechnen.