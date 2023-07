Ein 63-jährige Radfahrerin kam nach einem Unfall in Wittenberg am Montag, dem 3. Juli, schwer verletzt ins Krankenhaus. Nun ist die Frau gestorben.

Wittenberg/MZ - Am Freitag ist eine 63-Jährige Frau in der Folge eines Fahrrad-Unfalls in Wittenberg verstorben. Darüber informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Vormittag des 3. Juli in der Friedrichstraße in Wittenberg.

Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße der Befreiung und beabsichtigte rechts auf die Friedrichstraße einzufahren. Die Radfahrerin befuhr die Friedrichstraße in Richtung Sternstraße.

An der Einmündung kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am 7. Juli verstarb die 63-Jährige im Krankenhaus an ihren erlittenen Verletzungen.