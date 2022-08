Wirtschaft im Kreis Wittenberg: Staatssekretärin besucht Feldbinder

Wittenberg/MZ - „Der Landkreis Wittenberg ist gut aufgestellt“, findet Stefanie Pötzsch. Die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten ist an diesem Mittwoch in der Region unterwegs. Sie war schon in Gräfenhainichen, um 13 Uhr trifft sie mit Landrat Christian Tylsch (CDU) bei der Feldbinder Spezialfahrzeuge GmbH im Wittenberger Ortsteil Reinsdorf ein. Es gebe hier, sagt sie dort am Rande zur MZ und meint wahrscheinlich ganz Sachsen-Anhalt, es gebe also „viele Arbeitgeber, die super Botschafter für das Land sind“. Feldbinders Spezialfahrzeuge sind auf jeden Fall europaweit anzutreffen. Also gute Botschafter.