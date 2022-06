Wirbel um Wittenberger Fahrradstraße in spe

Wittenberg/MZ - Die Bürgermeisterstraße beschäftigt weiter die politischen Gemüter, dies wurde in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Wie berichtet will die Stadt Wittenberg den nördlichen Teil dieser Altstadt-Straße in diesem Jahr grundlegend neu gestalten. Im Raum steht auch eine Umwandlung in eine „Fahrradstraße“, diesen Vorschlag haben jedenfalls die Grünen gemacht und sind damit allseits auf wenig Gegenliebe gestoßen.

