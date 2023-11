Wildschweine im Bergwitzsee Rüssel hoch und durch den See: In Bergwitz sorgt eine schwimmende Rotte für Aufruhr

Eine schwimmende Wildschweinrotte hat am Sonntag in Bergwitz viel Aufregung verursacht. Spaziergänger sind besorgt. Was die rund 20 Borstentiere am helllichten Tag aufgeschreckt hat.