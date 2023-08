Viele Besucher wollen das fünfjährige Bestehen der Wikana-Kekswelt in Wittenberg feiern. Was gemacht werden kann und wer die Krümelmonster sind.

Gut besucht war die Feier zum fünfjährigen Bestehen der Wikana-Kekswelt am Sonnabend in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Fünf Jahre ist die Wikana-Kekswelt nun schon alt. Grund genug, für ein zünftiges Fest, sagte sich Geschäftsführerin Yvonne Böhm. Und genau dazu wurde am Sonnabend eingeladen. Auf die Zahl bezogen sprach ein Moderator öfter von einem Kindergeburtstag. Jedes Kind in diesem Alter würde sich sicherlich über so viele Gäste freuen, gebe es doch meist auch eine entsprechende Anzahl an Geschenken.