Fledermäuse bilden Schwärme und jagen in der Wittenberger Innenstadt nach Insekten. Und das fast bei Tageslicht. Wie kommt es dazu? Wir haben beim Nabu nachgefragt

Wieso zeigen sich in der Wittenberger Innenstadt Fledermausschwärme während es hell ist?

Zwergfledermäuse sind nur wenige Zentimeter groß. Sie sind derzeit in der Lutherstadt in der Dämmerung zu beobachten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein munterer Schwarm kleiner Vögel bei der Insektenjagd, stellt sich beim zweiten als Naturschauspiel der besonderen Art dar: Fledermäuse rasen bei fast gänzlicher Tageshelligkeit durch einen Wittenberger Innenhof in der Schlossvorstadt. Es handelt sich um mehr als zwei Dutzend Tiere, die da rasend-schnelle Kunststücke in der Luft vollführen – und das inmitten einer dicht besiedelten Fläche.